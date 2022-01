Alex Belli, l'amica Stella Starlite attacca l'ex moglie Katarina Raniakova: «Lei non lo amava, l'ha solo sfruttato»

Un'altra schermaglia amorosa in nome di Alex Belli. Stavolta le contendenti al trono di regina non sono Delia Duran e Soleil Sorge, ma Stella Starlite e Katarina Raniakova, che nella nuova puntata di Pomeriggio 5 sono tornate a parlare proprio dell'ex gieffino.

Leggi anche > GF Vip, chi è Stella: la donna al centro del triangolo amoroso tra Alex Belli e Delia Duran

Stella Starlite e Katarina Raniakova ospiti di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5

La prima a iniziare è stata Stella Starlite, la stylist nonché amica di letto di Alex Belli: «Non credo fosse amore libero tra Alex e Katarina, perché lei nei confronti di Alex era molto possessiva». «Io non ho avuto modo di conoscere bene lei, non posso giudicare una persona se non la conosco – ha aggiunto Stella nei riguardi dell'ex moglie dell’attore –. Era un amore di possesso il loro, non di amore. L’ha sfruttato per tutti gli anni in cui è stato sposato con lui e ora è qui che continua a parlare male di lui. Lei ha accettato di essere sua moglie e vivere con lui perché probabilmente aveva dei vantaggi e oggi è ancora qua a parlare di lui».

​Ma non è finita qui. Nello studio di Barbara D'Urso la stylist di Alex Belli ha voluto dire la sua anche sul suo rapporto tra Alex e Delia: «Con Delia è cambiato. Loro due non si lasciano, si amano davvero», negando l'ipotesi che la loro relazione possa finire per colpa di Soleil. Ma per la Raniakova i motivi sono altri: «Se non si lasciano è perché sono d’accordo». Prima di aggiungere fuori onda, in una storia sui social: «Purtroppo le parole di questa Star sono le stesse che dice il mio futuro ex marito. Vuol dire che anche lei è stata manipolata a 360°». Discussione chiusa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA