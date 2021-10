Stefano Raimondi in lacrime a "Verissimo": «Col nuoto ho salvato la vita e conosciuto Giulia»

Stefano Raimondi e Giulia Terzi a “Verissimo”. Ospiti di Silvia Tofffanin su Canale Cinque i nuotatori Stefano Raimondi e Giulia Terzi, fidanzati e coppia d’oro protagonista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Stefano Raimondi e Giulia Terzi a “Verissimo”

Stefano Raimondi e Giulia Terzi ospiti a “Verissimo” dopo i successi ottenuti in vasca alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Giulia, affetta da sclerosi congenita, si è aggiudicata due medaglie d’argento e due d’oro: «La mia situazione – ha raccontato - è cominciata a peggiorare a 9 anni, finora ho subito 3 interventi chirurgici. E’ stata una sfida vinta grazie anche alla mia famiglia e parlarne col sorriso è la vittoria più grande».

Stefano Raimondi è stato vittima di un incidente mentre era alla guida del suo scooter e subito una lesione della gamba sinistra. Come la fidanzata ha trionfato a Tokio 2020: «Dell’incidente mi ricordo tutto - ha svelato in lacrime - sono andato con un camion contro uno scooter. Dietro al camion per fortuna c’era un soccorritore della croce rossa che mi ha fermato l’emorragia e di lì la corsa in ospedale. Dopo due mesi ero già in vasca a fare riabilitazione. Diciamo che il nuoto e la mia famiglia mi hanno salvato e questo sport mi ha permesso di trovare anche Giulia. Lei mi ha anche aiutato a esprimere le mie emozioni, prima ero un uomo di ghiaccio».

Giulia Terzi ha poi parlato dei primi incontri con Stefano: «Ci siamo baciati per la prima volta nel 2019, c’è voluto un po’ di tempo perché abbiamo dovuto conoscerci bene prima. Esteticamente mi è piaciuto subito, dal punto di vista caratteriale meno perché siamo diversi, lui è molto riservato mentre io sono più solare».

