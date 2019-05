Stefano De Martino, un nuovo programma su RaiDue farà slittare Detto fatto?

Rai, Fabio Fazio verso Rai 2 dalla prossima stagione​

Lunedì 27 Maggio 2019, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall'amore ritrovato conall'esordio alla conduzione, che è risultato essere decisamente convincente. È davvero un periodo d'oro per, che ora, dopo il debutto a Made in Sud e l'impegno con la diretta di The Voice, potrebbe approdare sucon un programma tutto suo.L'ex ballerino di Amici, infatti, potrebbe essere il protagonista di un nuovo format sul secondo canale Rai. Anche se il nome al momento è top secret, nei piani del direttore di rete, Carlo Freccero, ci sarebbe un programma di un'ora, che andrebbe in onda dalle ore 14, in diretta concorrenza con Vieni da me, condotto da Caterina Balivo su RaiUno. L'argomento del programma, che potrebbe andare in onda da settembre a novembre, dovrebbe essere sentimentale e le registrazioni potrebbero avvenire negli studi di Napoli.Se l'indiscrezione sul nuovo programma di riportata da TvZap , dovesse essere confermata, Detto fatto, condotto da Bianca Guaccero, slitterebbe di un'ora e inizierebbe quindi alle 15.