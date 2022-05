Stefano De Martino, il ritorno in Rai: lo scatto con il direttore Coletta «Work in Progress»

Come back per Stefano De Martino. Il protagonista di una lunga storia d'amore con Belen è prossimo ad un ritorno in Rai con i fiocchi. Nessun indiscrezione su cosa farà di preciso, ma lo scatto fotografico con la scritta "work in progress" pubblicato dal direttore di Rai1 parla chiaro: qualcosa bolle in pentola.

Mamma Rai ha sempre apprezzato molto le capacità di Stefano, indubbiamente uno dei giovani conduttori più talentuosi in Italia. E sembra che la notizia, come riporta la rivista de il Cairo Editore, sia piaciuta anch a Belen Rodriguez. La soubrette argentina ha sempre creduto molto in Stefano e oggi è orgogliosa dei tanti traguardi raggiunti. Infatti, per proteggere i propri successi professionali, la coppia sta vivendo nella massima riservatezza la loro storia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 22:34

