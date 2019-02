Stefano De Martino commosso in tv per la lettera della mamma: «Sei un papà attento e presente»

Stefano De Martino e la lettera: il pianto con Mara Venier. E sui baci con Belen: «L'amore non è mai sprecato»

si intenerisce alle parole dei genitori che con una lettera letta dain diretta gli fanno gli auguri per il suo nuovo programma Made in Sud, che condurrà proprio da Napoli. A commuoversi in diretta è la stessa conduttrice che con la voce rotta dalle lacrime legge le righe della mamma di De Martino.«Sei sempre stato generoso, onesto e per bene. Tu sai quanti sacrifici abbiamo fatto per aiutarti a realizzare i tuoi sogni e oggi vederti così felice e sereno è una cosa che ci riempie il cuore di gioia, ma soprattutto sei un papà sempre attento e presente»., ma i suoie tra gli applausi del pubblico ironizza: «Poi non vi lamentate se non torno. Io ho un punto debole, che poi è il mio punto di forza, che più cresco e più mi rendo conto che la famiglia è l'unica cosa che conta».Poco prima, sempre nella stessa intervista, Stefano aveva parlato del suo rapporto con Belen e dei gossip a riguardo. De Martino non si sbilancia, parla di un rapporto di affetto profondo con la madre di suoi figlio Santiago, di un affetto che resterà sempre e che "giustifica" i baci e gli abbracci che si sono visti su diverse riviste. Nel programma interviene Signorini con un videomessaggio in cui afferma che i due stanno provando a recuperare, a rinsaldare un rapporto che ha vacillato, e quando Mara chiede se è questo, Stefano ironizza: «Mica è da tutti avere un Signorini che ti spiega la tua vita».