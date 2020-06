Stefano De Martino a Domenica In. Mara Venier: «Sei dimagrito troppo», l'ex di Belen risponde così

di Silvia Natella

Continuano le indiscrezioni sulla rottura con, ma il ballerino è sempre più concentrato sul lavoro. Sul finale della puntata di oggi di Domenica In il cast disi è collegato in diretta da Napoli per ricordare l'appuntamento con il programma comico giovedì. Tante le risate nel vedere il meglio della scorsa puntata e non è mancata qualche battuta su De Martino.«Sei dimagrito troppo amore della zia», ha fatto notare la conduttrice. «Vengo a mangiare a casa tua settimana prossima, mi rimetto in forze», la replica di De Martino. «Come si comporta?», ha chiesto poi Mara Venier ai suoi compagni d'avventura. «È discolo, indisponente e maleducato», ha ironizzatoE sulle donne Mara Venier ha sottolineato che le rifiuta tutte.Sulla storia con Belen, sembra che la rottura sia definitiva. Stefano non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sulla crisi, Belen, in un video suha chiesto solo che venga rispettata la sua privacy visto che sta affrontando un momento delicato, ma secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, la storia sarebbe al capolinea. Secondo alcuni amici di Stefano, il conduttore avrebbe detto loro che il centro dei pensieri della coppia resta Santiago. Il ballerino avrebbe confessato di aver vissuto un rapporto altalenante con Belen, ma ha aggiunto che per il bene del bambino resteranno sempre una famiglia anche se dovessero separarsi di nuovo.