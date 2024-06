Stefano de Martino, Arianna Meloni rompe il silenzio: raccomandato in Rai? Ecco tutta la verità

Nelle ultime settimane, Stefano De Martino è finito al centro di numerose speculazioni riguardo la sua carriera in RAI. Con l'annuncio di un nuovo contratto quadriennale con la rete pubblica, le voci su presunte raccomandazioni non hanno tardato ad emergere, puntando il dito verso Arianna Meloni, sorella della Premier Giorgia Meloni. Ma cosa c'è di vero in queste insinuazioni?

L'ipotesi della raccomandazione è stata avanzata da Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia, che ha suggerito una stretta vicinanza tra De Martino e la sorella della Premier. Queste affermazioni hanno alimentato il dibattito pubblico e i dubbi sulla trasparenza del processo di selezione nella RAI. La smentita di Arianna Meloni In risposta a queste voci, Arianna Meloni ha deciso di intervenire per chiarire la sua posizione. In un comunicato tramite Ansa, ha dichiarato di non avere mai incontrato Stefano De Martino e di non essere coinvolta nelle dinamiche della RAI. Ha sottolineato di dedicarsi esclusivamente al suo ruolo all'interno di Fratelli d'Italia, senza alcun interesse per il mondo televisivo. Queste parole sembrano smentire categoricamente le indiscrezioni lanciate da Dagospia. Arianna Meloni ha ribadito la sua totale estraneità alla vicenda, cercando di mettere a tacere le malelingue e difendendo la propria reputazione. La presunta vicinanza tra De Martino e la sorella della Premier ha sollevato interrogativi sulla possibilità che influenze esterne possano aver giocato un ruolo nella sua carriera. Nonostante la smentita di Meloni, il dibattito resta aperto, riflettendo una preoccupazione più ampia sulla trasparenza e l'equità nelle nomine televisive. Photo credits: Kikapress, Music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 14:30

