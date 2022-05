Stefano D'Orazio, la moglie in lacrime a Domenica In: «Ho perso gli uomini più importanti della mia vita»

Ricordo indelebile. Ospite a Domenica In, la moglie di Stefano D'Orazio,Tiziana Giardoni, per raccontare i momenti dolorosi vissuti dopo la scompaarsa del batterista dei Pooh. «Stiamo riprendendo la vita di tutti i giorni. Sto tentando di occupare tutto lo spazio che posso cercando di lavorare a dei progetti, di portare avanti dei progetti di Stefano». E sottolinea: «Lui mi dà una forza incredibile e devo farlo perché lo devo a lui, a me stessa ed alla nostra storia».

La loro storia è nata nel 2007 grazie ad una cena con amici comuni: «Da allora, Stefano mi ha stupito tutti i giorni» ha detto Tiziana in lacrime. «E’ ancora forte il dolore» ha spiegato, nonostante siano passati quasi due anni dalla morte del batterista, causa Covid. «Quando c’è l’amore non c’è il tempo per il dolore e io questo dolore lo sento tutti i giorni».

Raccontando il momento della scomparsa del marito, Tiziana esplicita di non riuscire ad accettare del tutto l’accaduto proprio perché tutto è avvenuto nell’arco di pochi giorni dopo il tampone positivo. Per Tiziana, il dolore è stato doppio: dopo pochi giorni, ha dovuto subire anche la perdita del padre sempre per covid. «Mio papà, nell’ottobre 2020, aveva sconfitto il cancro dopo sei anni e voleva festeggiare a cena con le sue figlie – ha raccontato -. Io ero un po’ restia ad andare per la pandemia ma Stefano mi convinse. Mai avrei pensato potesse succedere qualcosa, invece dopo un paio di giorni mia sorella iniziò ad accusare alcuni sintomi. Allora io e Stefano decidemmo di fare subito un tampone che risultò positivo. Quel giorno ho smesso di vivere perché mi sono sentita in colpa. Non ci credevo, è stato tutto così terribile». E commossa conclude: «Ho perso gli uomini più importanti della mia vita. Adesso cerco di fare il più possibile per tramandare quello che di bello mi hanno lasciato».

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 16:40

