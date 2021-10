Stefania Orlando, lacrime a "Oggi è un altro giorno" per la morte della migliore amica: «Con la famiglia abbiamo deciso...»

Stefania Orlando, protagonista di “Tale e Quale Show”, ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. La showgirl ha parlato del suo impegno nel talent e ha ricordato in lacrime la dolorosa scomparsa della sua migliore amica.

Stefania Orlando ospite a "Oggi è un altro giorno"

Stefania Orlando, protagonista di “Tale e quale show” ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. La showgirl ha parlato delle sfide, vinte e perse, che ha dovuto affrontare nella sua vita: «La più grande sfida che ho vinto – ha raccontato - è con me stessa ed è in ambito lavorativo, dove ho superato paure e insicurezze. Per quanto riguarda la vita ho vinto in amore. Ho invece quando perso è scomparsa la mia migliore amica per una malattia terribile, ma li ero impotente».

Stefania Orlando ha raccontato commossa la scomparsa della sua migliore amica, Alessandra: «Ci siamo conosciute nell’agenzia immobiliare dove lavoravo quando avevo 18 anni – ha svelato cercando di trattenere le lacrime - abbiamo deciso di vivere insieme e abbiamo trascorso bellissimi anni insieme, eravamo una famiglia e ci siamo supportate. Lei mi spronava per la mia carriera nel mondo dello spettacolo: “Punta sulla simpatia – mi diceva, di belle ce ne sono tante…!”. Sapeva tirare fuori dai miei punto deboli dei punti di forza. Un giorno mi ha raccontato che le avevano trovato un nodulo al seno e da lì abbiamo scoperto la sua malattia. Nel corso di un anno la situazione è precipitata, ho cercato di darle quella leggerezza di cui aveva bisogno. Con la famiglia abbiamo deciso di non dirle la verità sulla sua salute perché ormai il quadro era troppo compromesso. Ma lei fino all’ultimo giorno ha avuto il sorriso sulle labbra».

Nel mentre a “Tale e Quale Show” Stefania Orlando sta mostrando le sue dote interpretative: «Ho fatto tre provini e non sono rientrata, quest’anno invece mi hanno chiamato direttamente in virtù delle prove passate. Come in tutta la mia vita il talent è una sfida con me stessa, sono molto esigente e cerco sempre di andare oltre».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA