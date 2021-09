Stasera in tv, Star in the star su Canale 5: chiude in anticipo? Cosa succederà stasera

Giovedì 30 Settembre terzo appuntamento con Star in the Star il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con l’aiuto della giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Stando a quanto anticipato da TvBlog, lo show potrebbe chiudere anticipatamente a causa degli scarsi ascolti delle puntate iniziali. "Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, per ora sono solo voci che circolano" si legge sul sito "Potrebbe pure capitare che il sipario su questa trasmissione sia calato, in maniera brutale, già ieri sera, oppure, come accennato da noi, si faccia un’ultima puntata giovedì prossimo, oppure chissà cos’altro". Crediti foto: ufficio stampa Mediaset Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 14:58

