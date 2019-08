Stasera in tv: i programmi in prima serata di oggi 23 agosto

Venerdì 23 Agosto 2019, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigilia del Week end.alle 21.17 propone Immaturi-Il viaggio: dopo aver rifatto l’esame di maturità, un gruppo di amici decide di partire in vacanza. Lorella Cuccarini ci porta in Sardegna e in Veneto con Grand Touralle 21.25.alle 21.20 trasmette Frammenti di bugie, con Nicole de Boer. Sole, cuore, amore è il film con Isabella Ragonese in onda su Rai 3 alle 21.05. Gene Hackman e Morgan Freeman sono Gli spietati sualle 21.30.alle 21.18 Will Smith è protagonista di Io sono leggenda. Gloria, una notte d’estate è il film con Gena Rowlands in programma sualle 21.15. TV8 alle 21.30 propone X Factor-Il sogno. Si ride su Nove alle 21.30 con I Migliori Fratelli di Crozza. Su Iris alle 21.12 va in onda Seven Swords. È tempo di Cortesie per gli ospiti su Real Time alle 21.10. Foto: Kikapress