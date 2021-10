Stasera in tv, Maschi contro femmine su Rai 3: le papere sul set e gli errori che non hai mai visto

Lunedì 4 Ottobre Rai3 alle 21.20 propone 'Maschi contro femmine' film del 2010 diretto da Fausto Brizzi con protagonisti Paola Cortellesi, Fabio De luigi, Alessandro Preziosi, Emilio Solfrizzi. Ma l'occhio attento degli utenti ha notato alcuni errori. Come quello della macchina fotografica di Renato. Parlando con Nicoletta (Carla Signoris), Renato Renato (Giuseppe Cederna) dice è come quella andata sulla Luna. Non è così. Quelle andate sulla Luna erano Hasselblad speciali, mentre la sua è un 'semplice' Nikon... Crediti foto: shutterstock, Kikapress, ufficio stampa 01 Distribution Music: «Summer» from Bensound.com

