Stasera in tv, Il Collegio su Raidue: anticipazioni sulla settima puntata

Questa settimana andrà in onda un doppio appuntamento con “Il Collegio” su Rai2, il 13 e il 14 dicembre. I telespettatori dovranno salutare definitivamente il programma che ancora una volta si è rivelato un successo. I collegiali dovranno affrontare prove di un certo livello per riconquistare la cravatta rossa. Interrogazione e compiti in classe, soprese inaspettate. Non mancheranno poi momenti di gioia e serenità, un lungo percorso all'insegna del rispetto e della fiducia nel prossimo.

