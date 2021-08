Stasera in tv, i programmi di oggi domenica 29 agosto: Cine34 alle 21:00 propone ‘Bellifreschi’ film del 1987 scritto e diretto da Enrico Oldoini con Christian De Sica e Lino Banfi. Il film ha tanti elementi in comune con ‘A qualcuno piace caldo’, film del 1959 con Tony Curtis, Jack Lemon e Marilyn Monroe che lo si potrebbe considerare una sorta di remake. Alcune curiosità. Per fare questo film, Lino Banfi ha detto di no a Scuola di Ladri 2. Al contrario Massimo Boldi invece rifiutò questo film proprio a favore di Scuola di Ladri 2. Crediti foto: kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Agosto 2021, 12:38

