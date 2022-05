Stasera in tv, Isola dei famosi su Canale 5: anticipazioni sulla puntata imperdibile. Cosa accadrà

L'Isola dei famosi torna questa sera con un'altra imperdibile puntata che vedrà protagonisti tutti i naufraghi in gioco. Non mancheranno colpi di scena e sorprese per la maggior parte di loro. Ilary Blasi quest'anno sta ottenendo ottimi risultati tanto da fare prolungare il reality fino a fine giugno. Tutto merito della combo perfetta tra il cast e gli opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Il gioco si fa duro e i concorrenti sono pronti a dare il massimo. Chi riuscirà a superare tutte le prove previste? FOTO: Mediaset MUSICA: SUMMER - FROM BENSOUND.COM

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 17:44

