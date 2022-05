Stasera in tv, Chi l'ha visto su Rai 3: ecco i casi che saranno trattati. Le anticipazioni

Federica Sciarelli è pronta a tornare in studio con una nuova e imperdibile puntata di “Chi l’ha visto” che si terrà questa sera su Rai 3. La conduttrice è al timone del programma da più di quindici anni e nonostante spesso abbia pensato di lasciare le redini a qualcun altro, non è mai riuscita a farlo veramente. Sui social, sono spuntate alcune anticipazioni dell’appuntamento di oggi. Scopriamo insieme quali saranno i casi e gli argomenti trattati. FOTO:@KIKAPRESS E CREDIT UFFICIO STAMPA RAI MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- Federica Sciarelli, quel problema su Chi l'ha visto: 'provano a fermarmi'. Cosa è successo e chi la vuole fermare

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA