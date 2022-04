Stasera in tv, Chi l'ha visto su Rai 3: anticipazioni sui casi che saranno trattati in trasmissione

Questa sera si attende una nuova puntata di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli parlerà di diverse vicende di sparizioni come di consueto, ma anche delle storie in arrivo dall'Ucraina, dove i venti di guerra stanno creando caos e veri e propri drammi familiari e sociali. Inoltre, la conduttrice racconterà alcune storie già analizzate in precedenza ma che presentano nuovi dettagli, fare riferimento ad appelli e casi rimasti in sospeso

Mercoledì 20 Aprile 2022

