Star in the Star, chiude in anticipo lo show con Ilary Blasi: giovedì la semifinale

Star in the Star chiude in anticipo: giovedì la semifinale. Il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi, non ha vuto gli ascolti desiderati e terminerà tre settimane prima del previsto.

Inizialmente erano state previste sette puntate, ma gli ascolti deludenti e le polemiche anche da parte dello stesso Pier Silvio Berlusconi sulla realizzazione del programma, hanno convinto Mediaset a chiudere con cinque puntate d'anticipo: non più il 28 ottobre ma il 14 ottobre.

Giovedì 7 ottobre, dunque, in prima serata su canale 5 andrà in onda la semifinale di Star in the star. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Adriano Pappalardo e Daniela Martani, che hanno indossato rispettivamente i panni di Zucchero e Madonna, prosegue il percorso dei 6 concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. Gli artisti ancora in gara interpretano: Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Micheal Jackson, Mina e Pino Daniele.

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

I tre giudici valuteranno le performance per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine della puntata. Infine, due leggende dovranno abbandonare il gioco e svelare al pubblico la propria identità.

