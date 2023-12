Vialli, Datome, la Lazio del '74, Calciomercato: lo sport festeggia il Natale con 6 appuntamenti in tv

di Mario Fabbroni

L’emozione dagli occhi lucidi e tanta voglia di un’esistenza sempre piena saranno irresistibili davanti a immagini e parole de “L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto”, trasmissione curata da Giorgio Porrà in onda dall’8 dicembre. Come la storia di un fuggitivo speciale, Ivan Ljubicic, fa riflettere sulla condizione dei migranti di qualsiasi parte del mondo in “Ljubo, l’uomo salvato dal tennis” (16 dicembre, con la partecipazione straordinaria di Roger Federer).



Durante le Feste lo sport su Sky sarà più ricco che mai: anzi, in dono agli abbonati vanno ben 6 produzioni originali da non perdere come il cenone, l’albero di Natale e gli auguri con il brindisi per l’anno nuovo. Così ci si appassiona anche davanti a un cavallo come “Ribot, l’imbattibile” (già da stasera) oppure nella folta barba di un gigante italiano del basket come Gigi Datome che si è fatto fare «la seduta di psicanalisi» sulle proprie gesta nella poltrona del salotto di Federico Buffa e Federico Ferri ( 22 e 29 dicembre).

Già, come la mettiamo con la tradizione? Bene, benissimo. Perchè il giorno di Natale bisogna trovare lo spazio dopo la grande abbuffata a tavola per una carrellata di gol targati “Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri”. E magari fare il bis con i match live del Boxing Day, il 26 dicembre.



La notte della Befana, il 5 gennaio, si porta via non solo tutte le feste ma pure il loro alone di bontà visto che iniziano 3 puntate di una storia incredibile: quella della Lazio del ‘74 - “Grande e maledetta”. Il tran tran quotidiano riprede e alle ore 23 anche “Calciomercato - L’originale”, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 22:38

