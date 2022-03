Sport e calcio, tutti pazzi per lo streaming in live

Streaming. È una delle parole inglesi più diffuse nel nostro vocabolario quotidiano. Il motivo è semplice. Lo streaming video è entrato con forza nelle nostre abitudini, cambiando anche quelle più consolidate, come guardare una partita di calcio davanti al televisore seduti sul divano. Secondo il Report 2022 di Nielsen Sports, la digitalizzazione, oggi, consente al 40,7% dei tifosi di calcio ed appassionati di sport a livello globale, di seguire l'evento preferito in diretta sulle piattaforme di streaming. Questa tendenza è trasversale alle generazioni, anche se sono i giovani da sempre i più ricettivi verso le nuove tecnologie - a preferire lo sport in streaming.

Streaming in live: Mario Mella, technology director di Dazn Italia: «Tecnologia ottimale, bastano pochi accorgimenti»



I GIOVANI Nella fascia d'età 18-24 anni, rivela un'indagine sui consumi culturali di Confcommercio, su 100 minuti di contenuti tv, poco meno della metà, 45, sono seguiti sulle piattaforme di streaming a pagamento, mentre 26 sul digitale terrestre.

Dazn, un miliardo di ore in diretta ogni anno in oltre 200 territori nel mondo



IL CALCIO È lo sport che ha avuto e continua ad avere un ruolo di primissimo piano in questa tendenza, grazie agli importanti investimenti tecnologici di DAZN, company presente a livello globale, in 25 Paesi del mondo, che in Italia ha innescato una doppia rivoluzione: una spinta alla digitalizzazione del paese, grazie all'acquisto dei diritti per trasmettere tutta la Serie A dal 2021 al 2024, diventando così il principale broadcaster per le prossime tre stagioni, ed un cambiamento nei costumi, spingendo i tifosi di calcio di ogni età a guardare la squadra del cuore non più solo davanti alla tv, ma sul tablet, smartphone, computer.



LA TECNOLOGIA Una nuova flessibilità, figlia dei tempi. DAZN, infatti, per promuovere sia la cultura che la trasformazione digitale del nostro paese, solo in quest'ultima stagione ha investito 10 milioni di euro in infrastrutture ed in una nuova tecnologia, DAZN Edge, studiata per distribuire sul territorio il traffico in maniera ottimale durante i picchi di connessioni. Ma la sfida rivoluzionaria di DAZN è appena iniziata, perché entro il 2026 l'Italia dovrà garantire una connessione al 100% di tutta la popolazione.

