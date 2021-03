Speravo de morì prima: nell'ultima puntata scende in campo il vero Francesco Totti

"Speravo de morì prima": nell'ultima puntata c'è il vero Francesco Totti. Venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15 il finale di stagione della serie dedicata all'ex capitano giallorosso. Nell'ultima puntata il Vero Capitano scenderà in campo a dare il cambio a Pietro Castellitto per lo storico addio al calcio del 28 maggio 2017.

Vestendo per un’ultima volta la maglia numero 10 della Roma, il vero Francesco Totti scenderà in campo a dare il cambio a Pietro Castellitto nel gran finale di Speravo de morì prima, in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15 (e già disponibile on demand nella sezione extra per i clienti Sky da più di tre anni).

In una fra le più emozionanti delle sequenze finali della serie diretta da Luca Ribuoli, come mostrato dalla clip appena rilasciata per la serie Sky Original, il vero Capitano entrerà in scena a salutare la città accorsa a celebrarlo all’Olimpico in quell’indimenticabile pomeriggio del 28 maggio 2017 in cui Francesco Totti smise definitivamente col calcio giocato. Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 16:20

