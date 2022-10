“Strappi”, lo Speciale Tg1 tra le cosche calabresi

Benvenuti a Nicotera, provincia di Vibo Valentia, dove inizia la litoranea che conduce a località di mare

spettacolari come Capo Vaticano e Tropea ma che è anche il capoluogo della cosca Mancuso, una

consorteria mafiosa potentissima che da questo piccolo paese calabrese dipana la sua rete criminale che

avvolge non solo Sudamerica e Nord Europa, punto di partenza e di arrivo del flusso principale del traffico

di cocaina ma che gode di solide complicità e appoggi a Roma e a Milano.

“STRAPPI”, lo Speciale Tg1 di Alessandro Gaeta in onda domenica 30 ottobre alle 23.40 su Rai1, racconta

cosa accade nella terra dei Mancuso, dove si può morire carbonizzati o “suicidati” per un piccolo debito di

130 euro o per una parola di troppo detta ai carabinieri, dove non si riesce a fare impresa senza subire le

imposizioni della cosca ma dove qualche voce, ancora isolata, prova a dire: basta con la violenza, basta con



Sono le voci di tre dissociati a raccontare a vario titolo cosa accade nelle case dei duecento

affiliati per legame di sangue alla cosca Mancuso. Si tratta di Immacolata Mancuso, che da sempre ha

messo un muro tra lei e le abitudini criminali della sua famiglia, della sua ex cognata Ewelina Pytlarz, una

ragazza polacca che dopo sette anni di sostanziale riduzione in schiavitù è riuscita a fuggire con sua figlia

diventando testimone di giustizia e di Emanuele Mancuso, rampollo predestinato a diventare uno dei capi

della cosca che, con l'obiettivo di strappare sua figlia appena nata all’influenza nefasta dell’educazione

mafiosa, da quattro anni collabora attivamente con la Procura di Catanzaro.

