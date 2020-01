Sora Lella, il nipote a Vieni da me: «Il marito l'ha lasciata per un'altra. Ha sofferto tanto». Caterina Balivo reagisce così

di Emiliana Costa

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 20:28

Sule ultime novità.Oggi, Mauro Trabalza, nipote di Elena Fabrizi in arte Sora Lella, è stato ospite nel salotto di Rai1 e ha ricordato la nonna - sorella di Aldo Fabrizi - famosa per le sue interpretazioni nei film di Carlo Verdone.Trabalza - che dal 29 gennaio sarà al Teatro Due di Roma con L'acqua e la farina, spettacolo che ripercorre la vita della Sora Lella e di Aldo Fabrizi - ha raccontato anche un momento poco conosciuto della storia dell'icona capitolina: «».Caterina Balivo resta sorpresa per il tradimento subito dalla Sora Lella. Il nipote aggiunge: «Lei era molto premurosa con mio nonno, voleva farlo mangiare a tutti i costi perché diceva che era troppo magro.».