Guanciale in Sopravvissuti, un Lost all'italiana: «Avventura tra misteri e menzogne»

di Michela Greco

«Sopravvissuti è il Lost italiano? Sicuramente abbiamo voluto competere con un racconto ambizioso come quello, ma aggiungerei anche un riferimento a Homeland, che esplora una vertigine interiore profondissima». Lino Guanciale, che guida il cast corale di Sopravvissuti, presenta così la fiction in 12 puntate che andrà in onda da lunedì su Rai 1 alle 21.25. Una co-produzione internazionale (con la francese France Télévisions e la tedesca ZDF) a guida italiana che si muove tra thriller, mystery e avventura raccontando del naufragio della barca Arianna, che parte da Genova con dodici passeggeri a bordo e viene ritrovata un anno dopo con soli sei superstiti e una gran quantità di misteri e segreti.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA