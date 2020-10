"Sopravvissuti", arriva il mistery-drama nato dall'alleanza fra Rai, France Télévisions e Zdf

Le riprese della serie Sopravvissuti, mistery-drama in 12 episodi, partiranno da Genova il 21 ottobre 2020. Sopravvissuti è una coproduzione internazionale RAI Fiction, France Télévisions, ZDF Rodeo Drive, Cinétévé ed è stata annunciata nell’ambito della sesta edizione del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo.

Sopravvissuti è un mistery-drama in dodici episodi da 50 minuti, diretto da Carmine Elia (Mare fuori, La porta rossa) e interpretato da Lino Guanciale, Luca Biagini, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfenningstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo e Adèle Wismes. Al centro della storia la Arianna, una barca a vela con dodici passeggeri che salpa per una traversata oceanica. Dopo pochi giorni di navigazione, a causa di una violenta tempesta, l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, viene ritrovato il relitto con a bordo, ancora vive, solo sette persone. Ogni episodio segue le complesse vicende legate al ritorno dei naufraghi, alternate con il terribile periodo trascorso alla deriva per scoprire, passo passo, il segreto del loro viaggio. Sopravvissuti è un soggetto originale scritto da Viola Rispoli, Max Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano. Da un’idea di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano. Le riprese della serie dureranno 23 settimane e si svolgeranno tra Genova e Roma.

“Sopravvissuti – ha spiegato Francesco Nardella, Vicedirettore di RAI Fiction - rappresenta un ulteriore traguardo nella fruttuosa collaborazione tra RAI, France Télévisions e ZDF. Una serie ideata da quattro giovani autori - Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Sofia Bruschetta e Ivano Fachin - formatisi al Master di Sceneggiatura RAI di Perugia, che per concept e impianto drammaturgico si presta alla naturale collaborazione tra i Paesi dell’Alleanza”.

Nathalie Biancolli, SVP International Fiction, Coproductions, and Acquisitions, France Télévisions, sottolinea l’importanza dell’accordo: “È per noi un grande piacere far parte di questo progetto così importante realizzato in seno all’Alleanza tra France Télévisions, RAI, ZDF e insieme a Rodeo Drive e Cinétévé. Sopravvissuti unisce vari aspetti della nostra mission: la promozione di giovani sceneggiatori e il coinvolgimento dei nostri talenti sul mercato internazionale”.

Grande soddisfazione anche da Simone Emmelius, SVP International Fiction, Coproduction and Acquisition, ZDF: “Sopravvissuti è una serie emozionante che unisce diversi talenti europei davanti e dietro la macchina da presa. Nell'ambito dell'Alleanza europea con RAI e France Télévisions, questa serie rappresenta un'altra prova del valore aggiunto generato dalla collaborazione tra scrittori italiani di talento, brillanti attori francesi, italiani e tedeschi, uniti dall’impegno delle società di produzione Rodeo Drive e Cinétévé”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 20:47

