Sonia Peronaci, è ripartito in 70 puntate il viaggio La Cucina di Sonia su La7d

Da lunedì 11 ottobre alle ore 21 su La7 è partita la seconda stagione de La Cucina di Sonia, - il programma condotto da Sonia Peronaci - alla scoperta della tradizione gastronomica del Bel Paese. Un viaggio, lungo 70 puntante, dove assaporare prodotti e piatti regionali, dal primo al dolce, arricchiti con tante novità.

In ogni appuntamento nuovi piatti originali e gustosi, frutto di ricerca e studio di ricette tipiche e tradizionali da parte di Sonia e il suo team, il tutto nella nuova cornice della sua Factory milanese.

Sonia ogni giorno preparerà un primo o secondo e un dolce. Porterà in tavola profumi e sapori che sanno di casa che raccontano la storia delle regioni d’origine.

La conduttrice spiegherà le ricette e i suoi personalissimi segreti in una rubrica di approfondimento con tutti i trucchi e consigli culinari per evitare gli errori più comuni e rendere ogni pietanza gustosa e accattivante per il palato.

Ci sarà, poi, una finestra dedicata alle domande dei telespettatori. Sonia scioglierà i dubbi più comuni su dosi, ingredienti e passaggi per facilitare la riuscita di ogni portata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 15:16

