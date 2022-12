Sonia Ceriola torna in tv, da Super3 a icona pop: la carriera dopo «La Posta di Sonia» su Tv2000. Ecco quando

Dal 9 dicembre torna su Tv2000 Sonia Ceriola de "La Posta di Sonia". La star dell’infanzia di tantissimi "ex" bambini torna sul piccolo schermo in una intervista dedicata alle 12:30 del 9 Dicembre, durante la trasmissione “L’Ora Solare”: una vera e propria celebrità degli anni '90 per i bambini, ovvero Sonia Ceriola e il suo amico venuto dallo spazio, il robot Birillo della iconica "Posta di Sonia" in onda su SuperTre tra la fine degli anni novanta e i primi del duemila.

Torna su Tv2000 "L’Ora solare" con Paola Saluzzi: Catena Fiorello tra gli ospiti della prima puntata

Paola Saluzzi: «Con me in tv scatta sempre L'ora solare, a Tv 2000 ho trovato la mia dimensione»

«Un'intervista cordiale e ricca di affetto»

«Un'intervista cordiale e ricca di affetto,con tanto di lettura di letterine e video con messaggi tenerissimi e pieni di ricordi da parte dei miei "bambini cresciuti" - ha affermato Sonia - Per mezz'ora sono tornata a respirare l'atmosfera di un meraviglioso studio televisivo (che mi manca terribilmente!), dove professionalità ed empatia, si respiravano alla grande».

Sonia, già icona pop per tutti quelli che aspettavano la canzone della buonanotte per andare a letto, torna a far sognare grandi e piccini anche nelle numerose apparizioni nei locali Romani, dall’essere la principale Guest Star dell'evento con il "Quasi - Una Festa Pressapochista” fino a condurre un vero e proprio talk show tra le mura della steakhouse Arcade and Food di Via Nomentana 1111.

Sonia ripercorrerà insieme a Paola Saluzzi i passi della sua carriera da conduttrice della posta per bambini più famosa del Lazio, dove leggeranno insieme tante letterine inviate da bambini e da quelli che bambini lo erano negli anni ‘90, facendoli tornare a sognare come nella loro infanzia.

Roma, l'accensione dell'albero di Natale di piazza Venezia illuminato dai pannelli solari VIDEO https://t.co/M1GSpg8EMG — Leggo (@leggoit) December 6, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA