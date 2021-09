Soliti Ignoti, il gesto di Angelo Russo fa infuriare i fan: «Ma che fa?». Amadeus senza parole

Su Leggo.it le ultime novità. Soliti Ignoti , il gesto inaspettato di Angelo Russo fa infuriare i fan: «Ma che fa?». Amadeus senza parole. Stasera, in onda su Rai1, il game show condotto da Amadeus. Ospite-detective del giorno, Angelo Russo alias Catarella nella serie Il commissario Montalbano. Anche Russo gioca per devolvere il montepremi a Terres des Hommes.

L'indagine di Catarella, però, parte in salita. L'attore siciliano sbaglia i primi due ignoti senza neanche chiedere l'indizio. Interviene Amadeus basito: «Per il terzo puoi chiedere l'indizio...». Immediati i commenti degli "igntoisti" su Twitter: «Ma com'è possibile sbagliare subito? Ma chiedi un indizio se hai un dubbio». E ancora: «Non succede mai un errore dietro l'altro all'inizio. Forse non ha mai visto il programma...». Il percorso di Russo prosegue tra alti e bassi, ma alla fine riesce ad arrivare alla fase finale con un tesoretto di 53 mila euro.

Entra il parente misterioso, si tratta di Paolo, 35 anni, fratello di uno degli ignoti. Catarella, che dimezza e gioca per 26.500 euro, sceglie l'ignoto numero 3. E indovina! I fan si ricredono: «È stato bravo».

