I Soliti Ignoti, Arturo Brachetti tira fuori qualcosa dalla tasca e spiazza tutti. Amadeus allibito: «Cos'è?»

I Soliti Ignoti , Arturo Brachetti spiazza tutti e tira fuori qualcosa dalla tasca. Amadeus allibito: «Cos'è?». Pochi minuti fa, è terminato il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, la leggenda del trasformismo Arturo Brachetti. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

Il percorso di Brachetti è stata altalenante, l'artista ha perso per due volte l'intero montepremi a causa dell'imprevisto. Alla fine, l'ospite riesce ad arrivare alla fase finale con un tesoretto di 22mila euro. Ma è durante l'indagine che avviene qualcosa di inaspettato. Brachetti indovina l'identità di un ignoto e tira fuori dalla tasca una mascherina in cui è raffigurata la sua bocca che sorride. Stessa storia al primo errore, l'artista tira fuori la mascherina con il broncio. Amadeus, dopo il primo attimo di incredulità, scoppia in una risata e il trasformista commenta: «Mi sono organizzato».

Il gioco continua. Entra il parente misterioso, il fratello di uno degli ignoti. Arturo Brachetti decide di non dimezzare e sceglie il concorrente numero 5. La risposta è esatta e l'artista devolve in beneficenza 22mila euro. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA