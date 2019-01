Il Confine su SkyTg24: reddito di cittadinanza e quota 100, cosa ne pensano gli italiani

Domenica 27 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ritorna su Sky la trasmissione di approfondimento "Il Confine" con una nuova puntata incentrata su due tematiche politiche fra le più importanti di questo periodo: il Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Per discutere con Sarah Varetto saranno presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni e l’ex ministro dell’Economia e esponente del PD Pier Carlo Padoan. “Il Confine” è il nuovo appuntamento di Sky TG24, condotto da Sarah Varetto, in onda lunedì 28 gennaio alle 20.20.“Il Confine” mette sotto la lente un tema che fa discutere l’opinione pubblica, per cercare di capire cosa ne pensino davvero gli italiani e quali sono le risposte che politica e istituzioni possono dare. In questa puntata si parlerà delle due misure più attese tra quelle realizzate dall’esecutivo con la legge di bilancio: Quota 100 e Reddito di Cittadinanza.Il programma cercherà di capire, anche attraverso una rilevazione a cura dell’istituto di ricerca Quorum/Youtrend, quanto gli elettori siano soddisfatti dei due provvedimenti e, più in generale, dell’operato del Governo. Il sondaggio rileverà anche per quali partiti voterebbero oggi gli italiani. Tra i risultati è emerso che quasi la metà degli intervistati, il 45%, non ha ancora deciso per chi voterà alle prossime elezioni Europee.