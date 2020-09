Sky Tg24 Voto 2020: speciale di 30 ore per raccontare referendum e regionali

Il 20 e il 21 settembre l’Italia torna alle urne per le prime consultazioni dopo l’emergenza Covid 19. Si vota il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari, che potrebbe cambiare il volto di Camera e Senato, ma anche il governo di diverse Regioni e numerose città. Un voto dunque che potrebbe avere risvolti anche sulla politica nazionale e sul Governo.racconterà lo spoglio con uno speciale di quasi 30 ore “Voto 2020”, in onda dalle 14.30 di lunedì 21 settembre fino alle 20 di martedì 22 settembre, per illustrare i risultati delle urne e tutti i possibili scenari post voto. La testata diretta da Giuseppe De Bellis racconterà con questa lunghissima diretta i risultati in tempo reale, le reazioni dei protagonisti e le possibili conseguenze dei voti, con ospiti in studio e collegamenti dalle regioni e dai luoghi chiave di queste elezioni.Dalla chiusura delle urne verranno diffusi gli instant poll relativi ai risultati del Referendum e del voto in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto, a cura dell’istituto Quorum/Youtrend. In collaborazione con l’istituto di ricerca, sarà proposto anche il Decision Desk, che anticiperà, quando la solidità statistica dei risultati sarà acquisita, gli esiti dello scrutinio durante lo spoglio. Lo speciale seguirà anche tutti i principali appuntamenti delle Elezioni Amministrative, aggiornando in tempo reale sui dati dalle singole città e regioni italiane al voto.Il racconto elettorale potrà contare su 15 punti live nelle principali città coinvolte e nei comitati elettorali e vedrà alternarsi alla conduzione Fabio Vitale, Valentina Bendicenti, Stefania Pinna, Claudio Calì, Marco Congiu, Vittorio Eboli, Tonia Cartolano, Roberto Inciocchi e Luigi Casillo. Al DigiWall Roberto Palladino, Milo D’Agostino e Paolo Fratter. In studio, ospiti dello speciale elettorale, saranno presenti esponenti politici, direttori di testata, editorialisti e notisti, per commenti, reazioni, analisi e scenari futuri. In campo anche il sito skytg24.it e tutti i canali social della testata, presente su Facebook (fb.com/SkyTG24), Twitter (twitter.com/SkyTG24), e Instagram (instagram.com/skytg24), con la diretta streaming, un dettagliato liveblog, schede di approfondimento, infografiche e mappe con tutti i risultati in tempo reale e un confronto con i dati delle consultazioni precedenti. Oltre a questo, sul sito sarà pubblicato un longform multimediale con il racconto del voto in alcuni luoghi simbolo dell’emergenza sanitaria.Con immagini e testimonianze, verranno raccontate le storie e le esperienze ai seggi di alcuni elettori residenti in aree particolarmente impattate dalla pandemia e dal conseguente lockdown, per capire, ampliando lo sguardo al contesto in cui vivono, come, tra misure di sicurezza e prevenzione, questi luoghi abbiano vissuto i giorni del voto e il ritorno a una nuova normalità. Durante la lunga non-stop Sky TG24 sarà media-partner dello speciale elettorale “Luiss Live Polls” dell’Università Luiss Guido Carli, in collaborazione con il proprio Master in Giornalismo e Comunicazione multimediale, il Luiss CISE, la Luiss School of Government e Radio Luiss. Dalla sede della Scuola di Giornalismo dell’Ateneo, collegamenti in diretta con i docenti, gli economisti e i politologi dell’Ateneo.