Tv, la rivoluzione di Sky Sport: tg rinnovato e otto nuovi canali dedicati

si rinnova: nuovo look e nuovi canali per un’offerta di sport mai così esclusiva, la più ricca di sempre per numero di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche incon Sky Q.Da oggi, dal 200 al 208 sfilano uno dopo l’altro nuovi canali e grandi conferme: un nuovo tg e 8 canali dedicati, ancora più completi e facili da seguire, grazie alla forte identificazione con le discipline che trasmettono. Sul 200 si accende un nuovo Sky Sport 24, che per celebrare il decimo compleanno cambia veste grafica ma resta il punto di riferimento delle notizie sportive. Al 201, poi, Sky Sport Uno, che trasmette il meglio degli eventi di Sky. E poi, Sky Sport Football (202) con il grande calcio internazionale compresa la nuova Champions League, Sky Sport Arena (203) con gli eventi top dello sport mondiale, a partire dal tennis, con il torneo di Wimbledon, senza dimenticare gli ATP Masters 1000 e le ATP Finals. E poi ancora il meglio della palla ovale, con il Super Rugby, il Rugby Championship e tanti Test Match internazionali con protagonisti anche gli All Blacks della Nuova Zelanda. E ancora, gli impegni delle Nazionali di basket con i match di qualificazione alla FIBA World Cup 2019 maschile e quelli dei Mondiali femminili, l’Indycar Series e i principali appuntamenti con il wrestling WWE.Si continua con Sky Sport Golf (204), Sky Sport NBA (205) che trasmetterà in esclusiva fino a 12 match a settimana del campionato più bello del mondo, i motori su Sky Sport F1 (206) e Sky Sport MotoGP (207), oltre a Sky Sport Serie A (208), per la prima volta un canale dedicato al nostro campionato., per una qualità di visione oltre l’Alta Definizione e per un’esperienza ancora più coinvolgente. Inoltre sono visibili via satellite e via fibra, con Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A anche sul digitale terrestre.