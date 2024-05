Sky Sport, il palinsesto dell'estate: calcio, tennis e Olimpiadi, gli eventi in tv

di Luca Uccello

Un’estate italiana, un'estate intera di sport. Grande sport. Tutto in diretta, tutto su Sky Sport, è questa la promessa dell'emittente durante la presentazione dei palinsesti estivi avvenuta oggi. Oltre 3.500 ore live, almeno un evento al giorno con Wimbledon in esclusiva, le Olimpiadi di Parigi su Eurosport, gli Europei di atletica a Roma, l’America’s Cup, i motori non stop. E poi naturalmente il calcio. Gli europei di calcio dove ci vede ancora protagonisti dopo la vittoria a Wembley contro l’Inghilterra. Nel cuore di tutti rimane l’abbraccio tra Mancini e Vialli e quello tra Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

I palinsesti estivi di Sky

Chissà se ci sarà ancora, anche se con altri protagonisti. Con Federica Masolin padrona di casa e i grandi nomi del calcio, tra i quali Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Fabio Capello e Alessandro Del Piero per commentare e analizzare ogni azione insieme ai giornalisti di Sky Sport. Un Campionato Europeo che Sky Sport trasmetterà nella sua interezza con tutte le 51 partite, 20 in esclusiva.

Nell’estate di grande calcio si parte con il super appuntamento del 1° giugno: la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

Palinsesti estivi Sky - Federica Masolin (photo credit Carmine Conte)

l’Estate Italiana di Sky Sport garantirà uno spettacolo non stop: in programma tanti appuntamenti, dal tennis con Wimbledon in esclusiva, a Parigi con i Giochi Olimpici grazie ai 10 canali di Eurosport, a Roma per gli Europei di atletica e a Barcellona per l’America’s Cup - che su Sky avrà un suo canale dedicato sul 205 - senza dimenticare i motori per tutto il periodo estivo e tanto altro ancora.

A tutto questo si aggiungono il ritorno di Calciomercato – L’Originale in versione on tour e le grandi Produzioni Originali Sky Sport, come il documentario sul trionfo dell’Italia a UEFA Euro 2020 scritto da Paolo Condò.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA