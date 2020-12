Trono di Spade, la maratona pop-up in attesa del prequel House of the Dragons

Per festeggiare i dieci anni dall’arrivo de Il trono di spade in TV le celebrazioni di questo fenomeno si moltiplicano ovunque, in giro per il mondo.

Sky Atlantic ha deciso di dedicare un intero canale pop-up, il numero 111, per una maratona della serie cult tratta dalla saga "Cronache del ghiaccio e del fuoco" di George R.R. Martin (Mondadori), arricchita di dietro le quinte, curiosità e interviste ai protagonisti. L’evento più atteso però resta, a breve, l’arrivo della prima serie prequel, House of the dragon, dedicata alla famiglia Targaryen all’epoca di Re Viserys I (Paddy Considine), che ha governato Westeros due secoli prima degli eventi che conosciamo salendo al trono dopo una sanguinosa guerra civile. L’investimento produttivo è tale da poterlo già considerare come il progetto a puntate più atteso dell’anno, con presenza massiccia dei draghi, simbolo del casato a cui il racconto viene dedicato.

Già durante una delle primissime apparizioni, al Festival della TV di Monte-Carlo, Emilia Clarke, interprete della “mamma” di queste creature nella serie-madre, Daenerys, aveva predetto un successo clamoroso: “Fin dall’inizio – parole sue – ci siamo resi conto dell’immensità di questo universo fantasy e lo abbiamo abbracciato con grande slancio”. Le fa eco il collega Kit Harington (Jon Snow), che ha ribadito ad ogni occasione – compreso il Festival per ragazzi di Giffoni – la sua natura nerd: “Da grande fan di Harry Potter – dice – ho sempre sognato un mondo magico e Il trono di spade mi ha permesso di realizzare questo grande desiderio coniugandolo con un’altra mia passione, quella per l’action. Jon è diventato portavoce dell’intera umanità: difende di chi è bullizzato, è dalla parte dei più deboli”.

Sul set il cast è diventato una famiglia e Sophie Turner e Maisie Williams (le sorelle Sansa e Arya) oggi sono inseparabili. “Nessuna parola – racconta la Turner da Londra – può esprimere il più grande grazie per quello che la serie ha rappresentato non solo per il pubblico, ma anche per noi attori. Questi personaggi faranno parte di noi per sempre”.

E per i fan italiani c'è una sorpresa in più: l’oggetto del desiderio più gettonato a Natale, ossia lo speciale cofanetto “deluxe steelbook limited edition” di Warner Home Video, una raccolta di 8 stagioni, 73 episodi e contenuti inediti per la prima volta in risoluzione da cinema, in 4K ultra HD.

