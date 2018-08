Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono passati diversi anni dalla relazione clandestina che ha messo fine ai rispettivi matrimoni, e Noah (Dominic West) e Alison (Ruth Wilson) non sono mai stati così lontani. Riusciranno a costruirsi una nuova vita e a lasciarsi il passato definitivamente alle spalle? Arrivano i nuovi, attesi episodi di, il drama SHOWTIME® la cui quarta stagione debutterà, alle, sue sarà disponibile anche suDopo il finale della terza stagione, con Noah (Dominic West) a Parigi ed Alison (Ruth Wilson) intenta a ricominciare da zero, nei nuovi episodi le loro vite e quelle di Helen (Maura Tierney) e Cole (Joshua Jackson) stanno per essere nuovamente sconvolte. Tutti e quattro i protagonisti della serie saranno alle prese con delle nuove relazioni che li costringeranno a decidere se voltare pagina una volta per tutte.ANTICIPAZIONI:Noah ed Helen si sono trasferiti a Los Angeles: per seguire Vic (Omar Metwally), infatti, Helen si è trasferita in California e Noah, per poter stare vicino ai figli, li ha seguiti. La collaborazione tra i due però non è tutto rose e fiori e vi sono evidenti problemi di organizzazione. Il rapporto tra Helen e Noah è un rapporto che risucchia energia a entrambi, ma d'altronde, con il loro passato, non potrebbe essere altrimenti. A ciò si aggiunge poi la gelosia di Noah nei confronti di Vic, che è aitante, più giovane di lui, di successo e ora anche ricco.Quanto a Cole e Alison, quest’ultima ha trovato un nuovo amore: un ex marine di nome Ben (Ramon Rodriguez) che lavora nel suo stesso ospedale. Cole, invece, se la deve vedere con le gelosie di Luisa, la sua compagna che non sopporta per niente il riavvicinamento di Alison a lui e a sua figlia.Oltre ai quattro storici protagonisti Dominic West (Mona Lisa Smile, Chicago, The Wire), Ruth Wilson (Saving Mr. Banks, The Lone Ranger), Maura Tierney (E.R, The good wife) e Joshua Jackson (Fringe, Dawson’s Creek, Oceans’ Eleven – Fate il vostro gioco), nel cast della nuova stagione anche Sanaa Lathan (Now you see me 2, American Assassin, Nip/Tuck) nei panni di Jenelle, la dura direttrice della scuola dove insegna Noah, e Ramon Rodriguez (Carlito’s way – Scalata al potere, Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana, The Wire) che interpreta Ben, un veterano della Marina ora impiegato dal VHA nonché nuovo compagno di Alison. E ancora Russell Hornsby (Ti presento i miei, Grimm) nei panni dell’ex marito di Jenelle, Carl Gatewood, Christopher Meyer (Wayward Pines, NCIS: New Orleans), che interpreterà Anton Gatewood, uno studente di Noah figlio di Jenelle. Nei nuovi episodi anche Amy Irving (Carrie – Lo sguardo di Satana, Alias) nella parte della misteriosa scultrice Nan Perino e Phoebe Tonkin (The Originals, Shark 3D) nei panni della sua protetta Daphne.Brutte notizie però per i fan della serie, perchè il 26 luglio 2018, Showtime ha annunciato il rinnovo per unache debutterà nel 2019.