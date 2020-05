Sky Atlantic: da venerdì 29 maggio al 7 giugno sul canale 111 una maratona dedicata a Lupin III

Amici Speciali: venerdì quattro talenti avranno accesso alla finalissima del 5 giugno

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 14:30

Una maratona lunga 10 giorni non-stop con i migliori film per la televisione sulle avventure del ladro gentiluomo più famoso al mondo. I film sono disponibili anche on demand su Sky e NOW TV.Con il suo umorismo, le sue pirotecniche avventure e i suoi leggendari furti – in cui riesce ogni volta a farla franca e a sfuggire alla sua nemesi di sempre, il bistrattatissimo ispettore Zenigata - ha incollato allo schermo intere generazioni, diventando uno dei personaggi animati più venerati di sempre. Torna il ladro gentiluomo più famoso al mondo, che dal 29 maggio al 7 giugno sarà il protagonista indiscusso di una maratona lunga 10 giorni al canale 111 di Sky, che per l’occasione diventerà Sky Atlantic Lupin III, un pop-up channel interamente dedicato allo straordinario personaggio creato dal mangaka Monkey Punch. Il canale conterà ben 12 tra i più bei film sul ladro giapponese ispirato ad Arsène Lupin, personaggio ideato da Maurice Leblanc. Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky in una sezione dedicata e in streaming su NOW TV.