Sky compie 20 anni: dal calcio alle serie e alle news h24, le tappe di una rivoluzione tv

Sky compie 20 anni. Il broadcaster nato il 31 luglio 2003 dalla fusione di Stream Tv e TelePiù, le due emittenti che per prime diedero una svolta alla nuova era del calcio. Non più sintesi registrate della Serie A sulla Rai ma la partita in diretta da comprare in pay tv. Una rivoluzione per l'appassionato. Sky Italia ha senza dubbio potenziato le passioni degli sportivi con i diritti esclusivi di grandi avvenimenti. Un'Olimpiade nel 2012 (e due invernali 2010-2014), ben tre Mondiali di calcio (2006-2010-2014) e il prossimo anno saranno tre anche gli Europei (2016-2020-2024) con l'indimenticabile entusiasmo delle telecronache di Fabio Caressa e Beppe Bergomi dopo le finali vinte dagli Azzurri. Eventi sportivi che si sono moltiplicati negli ultimi anni con i diritti della Formula 1, Moto Gp, il grande tennis, la Premier League, le Coppe europee di calcio, volley, golf, rugby e quant'altro. Con commentatori illustri che ci hanno messo la faccia, da Gianluca Vialli ad Alessandro Del Piero e Billy Costacurta, da Fabio Capello a Luca Marchegiani, assieme al già citato Bergomi. Telecronisti, oltre a Caressa, del calibro di Massimo Marianella, Pierluigi Pardo e Riccardo Trevisani, il numero uno del calcio mercato Gianluca Di Marzio, tanto per citarne alcuni. Per non parlare del lato rosa del pallone, da Ilaria D'Amico a Diletta Leotta, Anna Billò e Federica Masolin che hanno saputo imporre il ruolo della donna protagonista anche nel calcio. Sky Sport ha ideato “Diretta Gol” per le partite in contemporanea, oggi un format utilizzato anche dai competitor. Nel 2006, per i Mondiali in Germania, Sky ha avviato le trasmissioni in Alta Definizione. Nel 2008 è nato Sky Sport 24, il primo canale all news in Italia interamente dedicato allo sport.

Ma Sky non ha cambiato il volto della tv solo nello sport. Un momento importante è segnato dalla nascita del canale Sky Uno nel 2009.

Non sono da meno le news h24. Settemila ore di diretta l'anno (la metà dedicate all'approfondimento) per SkyTg24 dalle 6 del mattino del primo giorno quando Valentina Bendicenti inaugurò le conduzioni. Oltre ai primi direttori Emilio Carelli e Sarah Varetto e l'attuale Giuseppe De Bellis, sono tantissimi i volti che negli anni sono saliti sulla rampa di lancio: Salvo Sottile, Gianluca Semprini, Roberto Inciocchi (conduttori Rai), Federica De Sanctis (responsabile Media Relations Poste Italiane e direttore TgPoste), Simona Branchetti (conduttrice Mediaset), Andrea Bonini, Liliana Faccioli Pintozzi, Giovanna Pancheri e tanti altri. E le serie tv? Romanzo criminale - La serie nel 2008. Venduta all’estero in oltre 40 paesi. Arriva poi Gomorra nel 2014, serie di grandissimo successo venduta in 190 paesi e che ha fatto emergere una nuova generazione di attori. Nel 2016 The Young Pope di Paolo Sorrentino, cui fece seguito The new Pope. E ancora Diavoli, A casa tutti bene, Speravo de Morì prima, Django, I Delitti del Barlume, Petra e Il Re. Nel cinema ci sono i film Sky Original. Completano la squadra i due canali in chiaro, Tv8 e Cielo.

