Viktorija Mihajlovic a Vieni da me: «Quando ho saputo della leucemia di mio padre ho perso il controllo». Balivo commossa

Viktorija

Vieni da me

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 20:18

Oggi, la figlia dell'allenatore del Bologna è stata ospite a Vieni da me e ha parlato della sua numerosa famiglia «Siamo 5 figli» e duri momenti vissuti a causa della malattia di papà Sinisa, a cui lo scorso luglio è stata diagnosticata la leucemia.Ecco le parole di Viktorija: «Mia mamma l’ha raccontato prima a mia sorella più piccola, il problema era dirlo a me, ho sempre avuto paura che i miei genitori si ammalassero.».Viktorija ha rivisto per la prima volta papà Sinisa dopo il primo ciclo di chemio: «Non volevo che mi vedesse stare così male e all'inizio non parlavo, sapevo che avrei pianto.».