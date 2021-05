Sinisa Mihajlovic, "l'insulto choc" in diretta alla Partita del Cuore. Fan allibiti: «Lo ha detto davvero?»

Sinisa Mihajlovic , "l'insulto" in diretta alla Partita del Cuore. Fan allibiti: «Lo ha detto davvero?». In onda stasera su Canale 5, la partita benefica della Nazionale cantanti contro i Campioni della ricerca. Dopo le polemiche per il gesto sessista di alcuni componenti dello staff della Nazionale cantanti nei confronti di Aurora Leone dei The Jackal, un nuovo fatto legato al match solidale sta facendo il giro del web.

Durante la partita, infatti, Sinisa Mihajlovic - allenatore dei Campioni della ricerca - si è infuriato ai microfoni della giornalista a bordo campo perché sul tabellone non ci sarebbe stato il risultato esatto. «Segna 1 a 0 per loro - dice il mister - ma siamo in vantaggio noi 2 a 1». Pierluigi Pardo, in postazione telecronaca, dà ragione a Sinisa che a quel punto, rivolgendosi alla giornalista, commenta ironico: «Dì al ciccione di cambiare il risultato».

Non è tutto. Sinisa, divertito, in un secondo collegamento rincara la dose: «Pardo è l'unico che in tv è più magro che dal vivo. Dal vivo è più ciccione». Immediati i commenti su Twitter. «Stava scherzando, era una battuta», scrivono i follower. E c'è chi ci scherza su: «Al terzo collegamento che dirà?». La partita continua.

