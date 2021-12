Simpson, l'amore gay di Smithers e la fine del cartoon che si avvicina

La storia centrale di un episodio de I Simpson per la prima volta è dedicata all'amore omosessuale tra Waylon Smithers, l'assistente del diabolico miliardario Mr Burns, padrone di Springfield, e Michael De Graaf, stilista di fama internazionale.

Dopo 33 anni, c'è una prima volta anche per il cartone animato più longevo ed irriverente della televisione, in cui gli autori decidono di approfondire uno dei personaggi storici ma secondari della serie, Smithers, che già nel 2016 aveva rivelato il suo amore (non corrisposto) per il suo capo, e che in un episodio andato in onda a fine novembre negli Stati Uniti, rivela la liason con il suo fidanzato, il miliardario giudice di una trasmissione di successo, America's Got Fabric. L'episodio si chiama Portrait of a lackey on fire, che tradotto in italiano suona come "Ritratto di un lacché in fiamme", una chiara citazione del film francese Ritratto di una donna in fiamme.

"È affascinante e con i piedi per terra, e adora che Smithers non lo stia usando per farsi strada nel mondo della moda. Smithers non sa niente di moda. Smithers è un uomo brillante, laborioso e intelligente. Michael è stanco della gente che frequenta la scena della moda di New York, dove tutti hanno un ordine del giorno. Vuole un uomo normale degli stati centrali al quale non importano lo status e le robe di moda" dice Matt Selman, produttore esecutivo de I Simpson, parlando del nuovo personaggio.

I Simpson hanno iniziato la loro avventura nel 1989, per un totale di 33 stagioni ed oltre 700 episodi, ma pare che nella produzione si parli di un'ipotetica stagione conclusiva. Al Jean, sceneggiatore e produttore esecutivo storico del cartoon, a tal proposito ha detto: “ho accennato che se ci fosse l’idea di un termine, mi immagino l’ultimo episodio come un cerchio che si chiude, con loro che tornano allo spettacolo di Natale che c’è nel primo episodio, per fare in modo che il cartone viva in un loop continuo. Sarebbe il finale perfetto, se si decidesse di arrivare alla fine”. Un finale che per il momento è solo nei pensieri dello sceneggiatore visto che la famiglia Simpson è stata rinnovata, contrattualmente, fino al 2023, in tempo per raggiungere il millesimo episodio.

