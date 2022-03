Simona Ventura torna a Mediaset e conduce il programma di Maria De Filippi: «Accettato il suo "invito"...»

Simona Ventura torna a Mediaset al timone di “Ultima Fermata”. Simona Ventura ha accettato “l’invito” di Maria De Filippi per condurre il nuovo programma su Canale 5, mantenendo il suo impegno in Rai assieme a Paola Perego con “Citofonare Rai2”.

Simona Ventura conduce "Ultima fermata"

Simona Ventura torna a Mediaset per condurre “Ultima Fermata”. A confermare la notizia, che già circolava in rete, la stessa Ventura dal suo account Instagram: «Ebbene si! – ha scritto sul social - Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ 😂 dì #mariadefilippi (che ringrazio infinitamente insieme alla #fascinopgt) ad essere testimone dì #ultimafermata in partenza su #canale5!”…».

Ultima Fermata andrà in onda sugli schermi di Canale 5 dal 23 marzo e racconterà storie di coppie in crisi, alla loro “ultima fermata”, che dovranno decidere se lasciarsi o provare ad affrontare insieme i problemi.

Simona ha già lavorato in passato con Maria De Filippi, tanto ad “Amici”, quanto con la conduzione di “Selfie” e di “Temptation Island”, ma ha assicurato che il suo è soltanto un “prestito”: «Grazie alla #RAI per avermi concesso questo ‘prestito‘, a #mediaset per la fiducia e alla famiglia dì #citofonarerai2 (con la mia meravigliosa @paolaperego17 ) con cui continuerò il progetto della domenica su @instarai2! Grazie Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante».

Infine un saluto a Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, stretti collaboratori della De Filippi, che lavoreranno con lei al nuovo show: “Ps: @raffaellamennoia @zanforlinluca ARRIVOOOOOO #staytuned #ultimafermata @wittytv”.

