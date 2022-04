Ultima Fermata, lo show di Simona Ventura è un flop: share e ascolti bassi

Flop per Ultima Fermata. Il programma di Canale 5 condotto da Simona Ventura, sembra giunto al capolinea. Nello show ci sono alcune coppie che dovranno prendere decisioni sul destino della loro storia d'amore. Lo show sembra non convincere il pubblico e settimana dopo settimana, gli ascolti non premiano questa novità di Mediaset.

Nella puntata di ieri, 6 aprile, il terzo appuntamento con Ultima Fermata ha interessato 1.707.000 spettatori registrando uno share del 10.6%. Una media ben più bassa rispetto ai programma della rete Mediaset che solitamente totalizzano share più alti.

L'esito del programma, a prescindere dalla bravura della conduttrice che, però, non può salvare le sorti di quella che risulta essere una trasmissione che non funziona.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 14:54

