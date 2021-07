Simona Ventura, il dolore sui social: «Sei stato una guida preziosa»

Simona Ventura distrutta dal dolore per la morte di Paolo Beldì, lo storico regista della Rai che ha contribuito come lei all’incredibile successo di quegli anni di Quelli che il calcio. La conduttrice era molto legata a lui, grazie anche ai tanti anni trascorsi insieme fianco a fianco per lavoro, per questo ha voluto dedicargli un ultimo saluto sui suoi social.

«Quando sono arrivata a @quellicheilcalcio nel 2001 ho pensato quanta fortuna avessi avuto nel vederti ancora lì , in cabina di regia .Sei stato una guida preziosa in quegli anni di risultati strepitosi , uno dei pochi registi che ha creato uno stile , una cifra tutta sua ( autore fra noi autori ) . Non ti dimenticherò mai Paolo e , sinceramente , GRAZIE 🙏 … te l’ho detto troppo tardi . RIP», ha scritto la Ventura non trattenendo il suo dolore.

A quel post si sono unite decine di commenti di persone che hanno voluto dare un ultimo saluto al regista dedicandogli un pensiero.

