Simona Ventura in tackle: ««Sarri alla Juve? Auguri e Guardiola non verrà. Conte farà volare l’Inter»

ROMA - Protagonista assoluta a The Voice, ora Simona Ventura si può dedicare alla sua grande passione, il calcio. Tifosa del Torino, si è lasciata andare su diversi temi caldi dell'estate, lanciandosi anche sul nome del nuovo allenatore della Vecchia Signora, ma non solo.«I granata hanno fatto una bellissima stagione. Siamo contenti per quanto fatto. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto andare in Europa, ma per poi restarci a lungo e non solo per una veloce passerella. Per far bene in Europa, si sa, serve una rosa molto ampia e investire tanti soldi. Quindi, per il momento, mi va bene così, sperando che, prima o poi, si possa fare grandi cose anche in Europa, come nella Coppa Uefa del 1991/92 (finale persa contro l'Ajax, ndr)».«Credo che arriverà proprio Sarri. Mi sembra che tutto faccia pensare che sarà lui il nuovo allenatore bianconero. Personalmente, credo sia una buona scelta, anche se, è bene ricordarlo, Sarri è un cuore di Napoli. I tifosi partenopei già non avevano preso bene il passaggio di Higuain alla Juventus. Loro la vivono così, forse anche giustamente».«No, ve lo dico subito: Guardiola non va alla Juventus. Sinceramente credo che non ci sia mai stato nulla di concreto tra i bianconeri e Guardiola. Io resto della mia idea, ossia che potrebbe essere proprio Sarri».«Sono felice per l'Inter perché credo che con Conte spaccherà. E' un allenatore che sa perfettamente quello che vuole. E' uno deciso, che sa tirare fuori il meglio dai propri giocatori. L'Inter ha puntato sull'uomo giusto. Aspettiamoci una stagione con l'Inter protagonista».«Onestamente non mi auguro di andare in Europa a discapito del Milan. Ricordiamoci che parliamo di un club blasonato. Dopo il Real Madrid, è la squadra che ha vinto più volte la Coppa dei Campioni. Poi, se dobbiamo andare in Europa, meglio andarci per meriti propri e quando avremo il collettivo adatto per andare avanti il più possibile».