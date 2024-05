Simona Ventura, la figlia Caterina compie 18 anni: «Sei la nostra guerriera, nuota felice nel mare pieno di sogni»

di Redazione web

Oggi, 31 maggio, è un giorno molto importante per Simona Ventura che festeggia il 18esimo compleanno della figlia Caterina. La conduttrice ha adottato la ragazza nel lontano 2014 perché, come spesso da lei raccontato, la mamma biologica - che era una sua parente - non poteva prendersene cura e sarebbe stata costretta a vivere e crescere in una casa famiglia.

Caterina, prima è stata data in affido a Simona per due anni e, poi, la conduttrice ha deciso di avviare le pratiche per l'adozione. Quando parlò di lei durante una delle sue interviste a Ballando con le Stelle, Ventura disse: «Un giorno è arrivato questo fagottino ed è stato il regalo più grande che ho avuto nella mia vita».

La dedica di Simona Ventura

Simona Ventura ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram per augurare buon compleanno alla figlia Caterina. Non un compleanno normale, però, il 18esimo compleanno. Sì, perché la ragazza che studia all'estero festeggia proprio oggi questo importante traguardo. La didascalia che accompagna il filmato recita: «Mio piccolo ‘Nemo‘ sono arrivati anche i tuoi 18 anni! Quando sei arrivata, pensavo a questo giorno come lontanissimo e invece eccoci qua! Sei la nostra Principessa dolce e guerriera, volitiva e battagliera, creativa e romantica, forte ed istintiva, moderna ma anche legata ai valori tradizionali, decisa ed impulsiva. Buon compleanno Caterina, nuota felice nel mare pieno di sogni».

Il racconto di Simona Ventura

In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia qualche tempo fa, Simona Ventura raccontò di come decise di adottare Caterina: «Una mia cara amica era morta all’improvviso per un aneurisma cerebrale.

