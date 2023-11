Simona Rolandi: «Io alla Domenica Sportiva, che orgoglio. Merito della vecchia guardia Rai»

«La squadra della Ds è stata decisa da Jacopo Volpi che conoscendo i vari personaggi ha creduto che si potesse creare quell’alchimia necessaria. Lui voleva competenza, simpatia, leggerezza ma anche serietà quando serve. La buona cosa è che fin dalla prima puntata questa magia si è vista subito, seppure loro non abbiano mai lavorato tutti assieme».

A Raisport la vecchia guardia è tornata in auge…

«Sono molto contenta che ci sia un ritorno di volti storici di Raisport. Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, stiamo parlando di nomi legati alla testata. Paola è il volto di RaiSport. Io sono orgogliosa di condurre la Ds».

Nel calcio oramai sono gli uomini che finiranno per chiedere la parità di genere. Visto che le donne si sono impossessate del pallone…

«Devo dire che la competenza magari oggi ci è maggiormente riconosciuta, però resta il fatto che a noi donne, da sempre, il margine di errore concesso è pari a zero. Per questo ci prepariamo benissimo, perché se sbagliamo non ci viene perdonato nulla in quanto noi da ragazzine giocavano con le bambole e non con il pallone come facevano i maschi.

Dove giocava?

«In attacco».

La Ds compie 70 anni. Una storia nella storia della tv.

«Che emozione! Ho sentito i brividi quando nel servizio storico il mio nome è stato accostato a fianco di conduttori mitici come Enzo Tortora e tutti gli altri».

Il campionato come finirà? Chi vincerà lo scudetto?

«È presto per dire chi vincerà lo scudetto. Secondo me il vero Napoli non l’abbiamo ancora visto. L’Inter ha tutte le carte in regola per giocarselo questo scudetto. Ci sono pure il Milan e la Juventus, quest’ultima nonostante tutti i problemi che deve affrontare, infortuni permettendo, ha la possibilità di dare fastidio a tutti».

Purtroppo ora è scoppiato il caso scommesse.

«Credo che siamo solo all’inizio. È molto triste quello che sta accadendo. Mi dispiace per questi calciatori molto giovani di cui si fanno i nomi, ragazzi che hanno il mondo in mano eppure rischiano di rovinarsi la carriera. Facciamo in modo quindi che ciò che sta accadendo diventi un messaggio positivo, un ammonimento a non sbagliare per chi ha questo genere di tentazioni. Questi ragazzi capendo l’errore possono ripartire tutti, ce lo auguriamo, sono giovani».

