Simona Izzo e Ricky Tognazzi a "Oggi è un altro giorno": «Spogliarci con altri? Altro che spettacolo»

Si fa ironia a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone con Simona Izzo e Ricky Tognazzi e una nuova puntata del format "Casa Tognizzo". I due personaggi dello spettacolo, legati da 36 anni, affrontano l'argomento della gelosia e rispondono alle domande sullo spogliarsi davanti agli altri. Ora come ora sarebbe una grande fonte di disagio.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi a Oggi è un altro Giorno

«Non potrei, tu almeno conosci tutti i miei problemucci», spiega l'attrice rivolgendosi al compagno. «Io sono uno spettacolo», scherza Tognazzi prima di essere frenato con una velata minaccia.

In una puntata precedente sempre in diretta Tognazzi aveva ammesso di non poter fare a meno della compagna: «La verità terrificante è che non posso più fare a meno di lei. Io vorrei smettere e poi provo un giorno, ma al secondo giorno cedo».

