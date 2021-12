Silvia Calamandrei a “Oggi è un altro giorno”: «In Cina da bambina... Ero l'unica occidentale»

Silvia Calamandrei ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Figlia di Franco Calamandrei e Maria Teresa Regard, partigiani a Roma, e nipote di Pietro Calamandrei, si è traferita negli anni 50 in Cina quando i genitori sono diventati corrispondenti sul posto e lei era l’unica bambina occidentale presente.

Silvia Calamandrei ospite di “Oggi è un altro giorno” su di Serena Bortone su RaiUno. Silvia Calamandrei ha vissuto in Cina negli anni cinquanta, quando i genitori divennero corrispondenti: «Ci siamo trasferiti a causa del lavoro di mio padre e mia madre – ha raccontato - facevano i giornalisti. Per tre anni abbiamo vissuto in albergo, è stato molto divertente. Ho frequentato la prima e la seconda elementare in Cina, venivo dall’Inghilterra. Mi sentivo diversa da loro, ho avuto problemi a inserirmi con compagni e amici. Ho avuto lentamente una metamorfosi per mimetizzarmi fra di loro. Li eravamo ben accetti perché i miei erano partigiani e quando facevamo parte della classe rossa, che era ammessa».

Silvia Calamandrei ha raccontato la sua esperienza nel libro “Attraverso lo specchio. Cina, andate – ritorni”, dove parla della sua vita in oriente da giovanissima, nel periodo dell’ultima fase della Rivoluzione culturale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 16:32

