Siddharth Shukla è morto per un attacco di cuore: il modello e attore indiano aveva 40 anni

Siddharth Shukla, modello indiano, star della televisione e del cinema, è morto a 40 anni per un attacco di cuore. Era noto per i suoi ruoli in Broken But Beautiful 3, Balika Vadhu e Dil Se Dil Tak. «Il primo rapporto indica che è morto per un attacco di cuore. Tuttavia, non saremo in grado di confermare la causa della sua morte fino a quando non avremo completato l'autopsia», ha riferito l'Hindustan Times, citando un medico anziano del dipartimento di medicina legale dell'ospedale.

Indian TV and film star Sidharth Shukla, 40, dies ‘from heart attack’ https://t.co/1ZXU6bNiLU pic.twitter.com/0y9Vp8tDBZ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 2, 2021

Un'ondata di tributi dai suoi amici e colleghi dell'industria televisiva ha colpito i social media poco dopo la notizia. Molti hanno espresso la loro tristezza e shock per il fatto che l'attore fosse morto in così giovane età. Shukla ha recitato in film di Bollywood e ha recitato in numerosi programmi TV di successo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 10:10

