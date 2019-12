Morta Shelley Morrison, Rosario la cameriera della serie Will & Grace: «Amava il suo personaggio»

Claudia Galanti e la morte della figlia Indila, il ricordo a quasi 5 anni dalla tragedia

Shelley was a beautiful soul & a wonderful actor. Her work as Rosario, season after season, was as nuanced and real as it was hysterical. She will be missed by everyone at #WillandGrace, she’s a huge part of it. Sending so much love to Walter and Shelley’s whole family. #Rosario https://t.co/C1vkDTU6Qk — Eric McCormack (@EricMcCormack) December 2, 2019

Lunedì 2 Dicembre 2019, 09:54

la storica nella sit com televisiva è morta all'età di 83 anni per un'insufficienza cardiaca dopo una breve malattia. Chi non ricordapresa di mira ogni volta dalla perfida? Il suo personaggio era stato inizialmente scritto per un solo episodio, ma è subito diventato popolare, tanto che ha resistito«Il più grande orgoglio di Shelley come attrice è stato interpretare, in una serie comica che ha favorito la causa dell’equità sociale ed equità per le persone LGBTQ. Credeva che il modo migliore per cambiare il cuore e la mente passasse attraverso la commedia», ha dichiarato in una nota il maritouna serie trasmessa dalla NBC e andata in onda dal 1998 al 2006; dopo undici anni di assenza, dal 2017 ne è stato prodotto un revival. Si tratta di una delle sitcom di maggiore successo a cavallo degli anni Novanta e 2000, premiata sia dal pubblico sia dalla critica. Una serie completamente girata e pensata per l'ambiente gay che poneva l'accento su tematiche e amicizie legate al mondo omosessuale, sugli stereotipi e sui problemi. Il tutto strappando una risata, velata di cinismo, agli spettatori.Rosario rappresentava un'altra categoria di emarginati: quella dei migranti. Nella cameriera emigrata negliin cerca di lavoro si sono identitificati in molti. La persona umile che veniva catapultata in un mondo fatto di persone dal conto in banca cospicuo, forniva il suo semplice punto di vista, molto spesso poco comprensibile. Parlava poco e spesso in spagnolo, ma molto spesso uno sguardo e un volto dicono più di mille parole.«Shelley è stata parte integrante e importante della mia esperienza in Will & Grace, ed è diventata mia amica negli anni successivi. Era amorevole, forte, solidale e gentile. Lei e suo marito Walter Dominguez hanno avuto un matrimonio meraviglioso, amorevole e stimolante di 46 anni. Era sempre al suo fianco. Mi mancherai, Shelley. Grazie per gli anni di collaborazione e per la tua amicizia e sostegno. te amo, mami», ha scritto sui social«Oh, Shelley … che perdita. La nostra cara Rosario se n’è andata. Shelley ha avuto una carriera che ha attraversato decenni, ma sarà sempre la nostra cara Rosie. Era un’anima gentile con un cuore enorme e aveva sempre un sorriso sul viso. Tutto il mio amore per Walter e l’intera famiglia», ha scritto sui social«La nostra amataè deceduta. Era così divertente e aveva un cuore così grande. Faceva parte della famiglia Will and Grace e ci mancherà molto. Il mio cuore va a tutta la sua famiglia», ha scritto«Shelley era un’anima meravigliosa e un’attrice meravigliosa. Il suo lavoro come Rosario, stagione dopo stagione, era tanto sfumato e reale quanto isterico. Mancherà a tutti, era parte di Will and Grace», ha concluso